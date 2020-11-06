أيمن عبد العزيز يوجه رسالة لـ جنش بعد التأهل لـ نهائي إفريقيا .. والأخير يرد

وجه أيمن عبد العزيز لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة دعم لـ محمود جنش حارس مرمى الفريق بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكتب أيمن عبد العزيز عبر حسابه على تويتر "‏‎ربنا يكملها على خير يا بطل.. ونشوفك رافع كأس البطولة إن شاء الله".





ورد جنش "‏حبيبي يا تاريخ ان شاء الله".



