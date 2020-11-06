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رياضة

أيمن عبد العزيز يوجه رسالة لـ جنش بعد التأهل لـ نهائي إفريقيا .. والأخير يرد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
وجه أيمن عبد العزيز لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة دعم لـ محمود جنش حارس مرمى الفريق بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وكتب أيمن عبد العزيز عبر حسابه على تويتر "‏‎ربنا يكملها على خير يا بطل.. ونشوفك رافع كأس البطولة إن شاء الله". 

ورد جنش "‏حبيبي يا تاريخ ان شاء الله". 

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على  ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف  لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباراة الإياب.

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