انتخابات النواب المرحلة الثانية.. التنمية المحلية تطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، عن تفاصيل آخر استعدادات انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "الوزارة ستقوم بعمل زيارات مكثفة للجان للتأكد من توفر الاشتراطات الخاصة بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية والتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي وارتداء كمامات".





ونوه إلى أنه تم توفير استراحات مغطاة ومزودة بمقاعد لتجنب الزحام ومساعد الناخبين على التصويت بسلام وأمان.





ولفت مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتابع العملية الانتخابية غدا وبعد غد من خلال غرفة إدارة أزمات تتابع الـ 13 محافظة.