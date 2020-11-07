العادة الشهرية.. الطبيعي وغير الطبيعي

تعاني بعض الفتيات من عدم معرفة نوع الدورة الشهرية هل هي منتظمة أم غير منتظمة.





وتعتبر الدورات غير المنتظمة عند المراهقين طبيعية في معظم الحالات وقد تصبح منتظمة على مدار بضع سنوات، ومع ذلك ، قد تضطر إلى استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود حالات كامنة تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية لدى ابنتك المراهقة.

اوضحت الدكتورة هند محمد سلمى استشارى النساء التوليد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الفرق بين الدورة المنتظمة وغيرها، قائلة: "تعتبر الدورة الشهرية غير منتظمة إذا استمرت لفترة أطول أو أقصر من المتوسط. قد يعاني المراهقون من اختلافات في دورات الطمث بسبب التأثيرات الهرمونية. تتراوح الفترة الفاصلة بين الفترات العادية من 20 إلى 45 يومًا، بمتوسط ​​32 يومًا، خلال أول عامين بعد الحيض (الدورة الأولى).





في وقت لاحق ، يمكن أن تتراوح المدة النموذجية للدورات من 21 إلى 34 يومًا، بمتوسط ​​28 يومًا.





تختلف الدورات غير المنتظمة عن انقطاع الطمث (غياب الدورة الشهرية). ومع ذلك ، فإن العوامل التي تسهم في عدم انتظام الدورة قد تلعب أيضًا دورًا في تطور انقطاع الطمث. يمكن أن يكون انقطاع الطمث من نوعين:

انقطاع الطمث الأولي، حيث لا تحصل الفتاة على أول دورة شهرية لها في سن الخامسة عشرة.



انقطاع الطمث الثانوي، حيث تتغيب عنها الدورة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد بدء الحيض. قد يكون هذا بسبب عوامل جسدية أو عاطفية.