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عبد المنعم السعيد: حديث ترامب عن تزوير الانتخابات والتشكيك في المؤسسات ليس بجديد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:21 ص
ترامب
ترامب
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكور السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع شخصية ذات سمات غائبة عن المؤسسة الأمريكية، فهو كاره لها، ولا يوجد لديه مشكلة في التعبير عن ذلك، وهو لديه قاعدة مكونة من البيض والإنجيليين فقط في أمريكا.

وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن دونالد ترامب يخاطب القاعدة الامريكية اليمينية المتطرفة المؤيدة له، كما أنه يستخدم كلمات قاسية في خطاباته.

ونوه الى أن شخصية ترامب هي سبب الحالة الذي تعيشها  أمريكا حاليا، موضحا أن حديث ترامب عن التزوير في الانتخابات والتشكيك في المؤسسات ليس بجديد، و لكنه خط انتهجه دونالد ترامب منذ عام 2015  عندما تحدث عن خصومه المزورين الذين يحاولون التلاعب بالانتخابات.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا طارئا بشأن سير العملية الانتخابية، وسط مؤشرات تفيد بتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في بيان إنه سيواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن عملية الانتخابات لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتهم.

وتابع ترامب في بيانه "لن أستسلم أبدا عن القتال من أجلك ومن أجل أمتنا".

وأوضح ترامب أن الشعب الأمريكي يستحق أن يتم فرز الأصوات بكل شفافية، مضيفا أنه يطالب منذ بداية الاقتراع باحتساب جميع الأصوات المشروعة، مع إلغاء أصوات جميع البطاقات غير المشروعة.

وشككت حملة ترامب الانتخابية في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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