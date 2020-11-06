AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الفراعنة للكرة النسائية يكشف سبب دمج معسكر المنتخبين الأول وتحت 20 سنة.. صور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:37 م
مدرب منتخب النسائية
مدرب منتخب النسائية
Advertisements
يسري غازي
تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، فندق إقامة المعسكر المفتوح المقرر له غدا السبت، لمتتخبي الكرة النسائية الاول وتحت ٢٠ سنة، واطمان علي مدي جاهزية الملعب الذي ستقام عليه التدريبات وغرف الملابس.  

وعقد احمد رمضان اجتماعا مع الجهاز الفني المعاون له، شرح خلاله طريقة العمل التي سيتم تنفيذها خلال المعسكر؛ للوقوف على مستويات اللاعبات،  وانتقاء افضل العناصر .

ومن المقرر إجراء مسحة طبية للاعبات والجهاز الفني الساعه الثانية ظهر يوم السبت، قبل التدريبات؛ للكشف عن فيروس كورونا علي أن يقام مران منتخب الانسات تحت ٢٠ سنة الساعه الخامسة ويختتم في السابعة وتقام تدريبات المنتخب الأول في السابعة والنصف ويختتم في التاسعة والنصف .

 واكد أحمد رمضان ان الهدف من إقامة تدريبات المنتخبين معا لتجهيز جميع اللاعبات مبكرا في انتظار الأجندة الدولية وتحديد مواعيد التصفيات الأفريقية لكأس العالم والأمم الأفريقية للمنتخب الأول ومنتخب الانسات . كما أكد علي أنه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لتحديد  الأجندة الدولية ومواعيد التصفيات .

 وشدد المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية أن باب المنتخب مفتوح للعناصر المميزة وان الفرصة متاحة لجميع اللاعبات في جميع الفرق بالدوري للانضمام للمنتخب من خلال متابعة جميع الأندية .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية يناقش خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة

ده الأنسب.. أحمد حسام ميدو يضع تشكيل المنتخب الوطني لمواجهتيّ توجو

ترشيحاتنا

هاف ستومك وهوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

باحث سياسي أمريكي: خسارة ترامب في الانتخابات تُنبئ بصراعات دموية

حادث مروع.. القبض على طبيب مصري بالكويت دهس زوجته بالسيارة

قبل فرحها بساعات.. أجرأ 10 إطلالات لـ هنادي مهنى | شاهد

بـ جينز قصير .. لقاء الخميسي تثير الجدل على إنستجرام

خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 ملايين جنيه بسبب أحمد رفعت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 .. صور

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت