مدرب الفراعنة للكرة النسائية يكشف سبب دمج معسكر المنتخبين الأول وتحت 20 سنة.. صور

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، فندق إقامة المعسكر المفتوح المقرر له غدا السبت، لمتتخبي الكرة النسائية الاول وتحت ٢٠ سنة، واطمان علي مدي جاهزية الملعب الذي ستقام عليه التدريبات وغرف الملابس.





وعقد احمد رمضان اجتماعا مع الجهاز الفني المعاون له، شرح خلاله طريقة العمل التي سيتم تنفيذها خلال المعسكر؛ للوقوف على مستويات اللاعبات، وانتقاء افضل العناصر .





ومن المقرر إجراء مسحة طبية للاعبات والجهاز الفني الساعه الثانية ظهر يوم السبت، قبل التدريبات؛ للكشف عن فيروس كورونا علي أن يقام مران منتخب الانسات تحت ٢٠ سنة الساعه الخامسة ويختتم في السابعة وتقام تدريبات المنتخب الأول في السابعة والنصف ويختتم في التاسعة والنصف .





واكد أحمد رمضان ان الهدف من إقامة تدريبات المنتخبين معا لتجهيز جميع اللاعبات مبكرا في انتظار الأجندة الدولية وتحديد مواعيد التصفيات الأفريقية لكأس العالم والأمم الأفريقية للمنتخب الأول ومنتخب الانسات . كما أكد علي أنه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لتحديد الأجندة الدولية ومواعيد التصفيات .



