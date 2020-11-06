أحمد دياب: الجميع خارج مصر يتابع الانتخابات البرلمانية

طالب الإعلامي أحمد دياب، المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الثانية التى ستبدأ بداية من غد السبت.





وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الانتخابات البرلمانية ستجري غدًا فى 13 محافظة.





ولفت إلى أن الجميع يجب أن يشارك، كما حدث فى المرحلة الأولى، مؤكدًا أن الجميع خارج مصر يتابع ما يتم فى انتخابات البرلمان.





وأ جريت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020





وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.