AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد دياب: الجميع خارج مصر يتابع الانتخابات البرلمانية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:43 م
الانتخابات
الانتخابات
Advertisements
قسم التوك شو
طالب الإعلامي أحمد دياب، المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الثانية التى ستبدأ بداية من غد السبت. 

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الانتخابات البرلمانية ستجري غدًا فى 13 محافظة.

ولفت إلى أن الجميع يجب أن يشارك، كما حدث فى المرحلة الأولى، مؤكدًا أن الجميع خارج مصر يتابع ما يتم فى انتخابات البرلمان.

وأجريت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020

 وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدأ 4 نوفمبر.. لاشين إبراهيم يعلن موعد الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الثانية

الوطنية: الجيزة والصعيد مرحلة أولى بانتخابات النواب.. والقاهرة والوجه البحري في الثانية

برلماني: أقول للمواطن صوتك أمانة لمن يستحق

رئيس البرلمان العربي عن انتخابات النواب: المصريون نجحوا في العرس الديمقراطي

نائبة توجه رسالة للمواطنين قبل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

فؤاد بدراوي يوجه رسالة للوفديين بمناسبة اقتراب المرحلة الثانية من انتخابات النواب

ترشيحاتنا

عالم مصري كبير يتوقع موعد إعلان رئيس أمريكا الجديد |شاهد

باحث سياسي أمريكي: خسارة ترامب في الانتخابات تُنبئ بصراعات دموية

الصحة تنشر عناوين معامل تحليل كورونا على مستوى الجمهورية

أغلى هدية.. طالبة تربح جائزة بمليون دولار في عيد ميلادها لهذا السبب

تركيا تكشف موقفها حال فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

هاني الناظر يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 .. صور

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت