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عضو الحزب الديمقراطي: جو بايدن اقترب من الفوز بالانتخابات الأمريكية.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:53 م
جو بايدن وترامب
جو بايدن وترامب
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محمد حليم قنديل
قال نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إنه ينتظر عملية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية حتي تكتمل فرحته وفرحة أغلب الشعب الأمريكي بنجاح جو بايدن.


وأضاف «أبو عيسى» خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك 5 ولايات متأرجحة، 4 من تلك الولايات يرجحون جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الامريكية وولاية واحدة فقط هي التي ترجح دونالد ترامب للنجاح في الانتخابات.


وتابع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن جو بايدن يحتاج إلى فوزه في ولاية واحدة حتي يتم فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية، مشيرا إلى أن جو بايدن اقترب جدا من الفوز بالانتخابات.


وأوضح نعمان أبو عيسي، أن خطاب جو بايدن الذي سيلقيه الليلة لن يكون عن الإعلان بنجاحه في الانتخابات بسبب أنه لا يوجد اتفاق حتي الآن بين الجمهوريين والديمقراطيين، بسبب أن الجمهوريين يحاولون تصعيد الأمور بسبب خسارتهم والديمقراطيين يطالبونهم بالهدوء.


وأشار إلى أن الديمقراطيين ليسوا في حاجة إلي استعجال النصر لأنهم واثقون أن انتصارهم في الانتخابات قد أتي بالفعل ولكنها مسألة وقت وليس أكثر.

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