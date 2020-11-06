ساوثهامبتون يفوز على نيوكاسل ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي





شي أدامز افتتح التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة السابعة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله ثيو والكوت.





وفي الدقيقة 82، أكد أرمسترونج تفوق ساوثهامبتون بإضافته الهدف الثاني مستغلًا خطأ في دفاعات نيوكاسل، ليحقق فريقه نقاط المباراة الثلاث.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ساوثهامبتون للنقطة السادسة عشر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن نادي ليفربول، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.