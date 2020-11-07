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محافظات

قافلة طبية بمركز الحرية3.. الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1092 مواطنا بالفشن

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:52 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وتبين التقرير مساء الجمعة، الذي يعرض على المحافظ في هذا المجال، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الحرية٣ مركز الفشن (يومي الأربعاء والخميس ) مكونة من ٨ عيادات في تخصصات (الباطنة  و الأطفال والعظام و النساء و الرمد والأسنان، الجلدية ، تنظيم الأسرة) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على ١٠٩٢ مريض وصرف العلاج لهم بالمجان - معمل دم  ٦٥ - معمل طفيليات ٢٣   - حالات  الأشعة ١٨ -  موجات فوق صوتية ٢١ مريض - عدد استصدار ٦ قرارات نفقة دولة - تحويل عدد ٣ مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج  .


وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد ١٠٣ مواطن ، تناولت موضوعات عن : الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر  - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٩٠  مواطن .

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية، وكـل من الدكتور محمد خلف عبد الحميد، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

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