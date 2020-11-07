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فن

على طريقته الخاصة.. محمود حميدة يحيي ذكرى هيثم أحمد زكى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
محمود حميدة و احمد
محمود حميدة و احمد زكي
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محمد بدران
احيا الفنان الكبير محمود حميدة الذكرى الأولى على رحيل الفنان هيثم زكي، نجل الفنان الراحل أحمد ذكي، التي تحل ذكراه اليوم السبت.

ونشر حميدة صورة لكل من هيثم زكي ووالده أحمد زكي، عبر حسابه على“فيس بوك”، واكتفى بذلك دون كتابة أي كلمات.

وتوفي هيثم أحمد زكي، في ظروف مفاجئة يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد أن عثرت عليه مباحث أمن جنوب الجيزة، جثة هامدة على الأرض داخل حمام منزله، حيث فقد وعيه، وتوفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمود حميدة هو فيلم "الغسالة"، الذي يعرض حاليا بدور العرض، وغامر صناعه بنزوله في موسم عيد الأضحى، رغم قرار رئيس الوزراء بتخفيض عدد الحضور لنسبة 25% فقط، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وبلغت إيراداته 10 مليون جنيه تقريبًا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمد سلام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، والفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.
على طريقته الخاصة.. محمود حميدة يحيي ذكرى هيثم أحمد زكى

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