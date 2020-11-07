AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ولاية جورجيا: نحن على وشك الانتهاء من فرز الأصوات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت لجنة الانتخابات في مقاطعة فولتون بجورجيا الأمريكية إنها على وشك الانتهاء من فرز أصوات الناخبين. 

من جانب آخر، أفاد مركز إديسون للأبحاث بأن الرئيس دونالد ترامب حصل على 49.3% من الأصوات مقابل 49.4% لمنافسه الديمقراطي جو ايدن في ولاية جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات.

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حملته الانتخابية بدأت في الإجراءات القانونية للطعن على نتائج الانتخابات في بعض الولايات. 

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" "جو بايدن ليس له حق المطالبة بالرئاسة".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، تعهد ترامب بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا".

وأضاف "لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".

وتستمر عدد من الولايات في فرز وإحصاء الأصوات، فيما يترقب أن تعلن النتائج شبه النهائية بعد ساعات قليلة.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات أمريكا.. ترامب يتقدم على بايدن في جورجيا بنسبة 50.6%

شاهد.. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بولاية بنسلفانيا

ترامب يتقدم على بايدن في ولايتين حاسمتين

انتخابات أمريكا.. جو بايدن: لن أعلن الفوز إلا بعد انتهاء فرز الأصوات

ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 88% من الأصوات في بنسلفانيا

بايدن يقترب من الاستيلاء على الولايات المتحدة .. وترامب يصعّد بتقديم طعون

ترشيحاتنا

خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 ملايين جنيه بسبب أحمد رفعت

صدمة في بيراميدز.. المدير الفني الجديد يعتذر عن تدريب الفريق

راجل وتاريخ كبير .. وليد سليمان يدعم أحمد فتحي برسالة قوية

محمود عبد المغني يقدم فقرة تمثيلية برفقة عائلته مع منى الشاذلي

لـ السيدات.. الجاكيت الجينز الأبرز في موضة شتاء 2020 للجواكيت

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في مصر 2020 .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات ضد كورونا.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في لندن| فيديو

تقليد رولزرويس.. إيطاليا تطرح السيارة أزنوم بالاديوم 2021 aznom palladium .. صور

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها