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منوعات

«واتساب» يطرح خدمة التحويل الفوري للأموال في الهند

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
واتساب
واتساب
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أ ش أ
أعلن تطبيق "واتساب"، المملوك لـ"فيسبوك"، تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر التطبيق في أكبر أسواقه، الهند، قبل تطبيق الخطوة في دول أخرى حول العالم.

وأوضح فيسبوك - في بيان نشره بشأن الخدمة نقلته قناة الحرة الامريكية اليوم السبت - أن الميزة الجديدة تضفي الأمان على الأموال المرسلة عبر التطبيق، بطريقة عملية تتجاوز المسافات الجغرافية ولا تحتاج إلى تبادل النقود بشكل شخصي أو اللجوء إلى البنوك.

وفقا للبيان، فقد تعاقد التطبيق مع شركة "ناشونال بيمنتس كوربوريشن" الهندية لتفعيل الخدمة في البلاد، وستعتمد الخدمة الجديدة على أول نظام دفع فوري في الهند، يربط التحويلات ما بين أكثر من 160 مصرفا محليا، ولإرسال الأموال، لا بد من أن يمتلك المستخدم حسابا مصرفيا وبطاقة صراف آلي.

وبحسب البيان، فقد تم تدعيم الخدمة الجديدة من "واتساب" بمجموعة قوية من إعدادات الأمان والخصوصية، كما ستتطلب إدخال رمز تعريف شخصي معين مع إرسال كل دفعة.

ويتيح واتساب خدمة تحويل الأموال باستخدام أحدث إصدار من التطبيق المخصص لآيفون وأجهزة آندرويد.

وكان "واتساب" قد أعلن في وقت سابق طرح خاصية أخرى، تسمح باختفاء الرسائل بعد مرور فترة محددة من الوقت، وستتيح الخاصية لمستخدمي التطبيق اختيار اختفاء الرسائل في المحادثات، ليتم حذفها بشكل تلقائي بعد سبعة أيام، وفقا لبيان أصدره التطبيق.

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