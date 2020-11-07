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محافظات

انتشار الفرق الطبية باللجان الانتخابية في الإسماعيلية لقياس درجة حرارة الناخبين

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
تطبيق الإجراءات الاحترازية
تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
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انجي هيبة
أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، انتشار الفرق الطبية منذ بداية اليوم الأول لإجراء الانتخابات البرلمانية في محافظة الإسماعيلية ضمن المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المواطنين يتم قياس درجة حرارتهم قبل دخول اللجنة، مع توزيع الماسكات لهم، ومراعاة التباعد بين كل ناخب والآخر في طوابير الانتخاب.

وأوضح "السقعان"، أن لجان محافظة الإسماعيلية، عُقمت قبل انطلاق اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة مستمرة في رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية ومرفق الإسعاف للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأشار إلي أنه تم التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على مسئولية بنوك الدم بتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ.

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