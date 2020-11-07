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محافظات

بدء توافد الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالمنوفية.. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
توافد الناخبين في
توافد الناخبين في أول ايام انتخابات مجلس النواب في المنوفية
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مروة فاضل
فتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية.


وبدأ الناخبون في التوافد مع بدء عملية التصويت في التاسعة صباحا في 512 مقرًا انتخابيًا و6 لجان عامة و926 لجنة فرعية.


وشهدت اللجان تواجدا أمنيا مكثفا أمام اللجان الانتخابية، فضلا عن توفير أماكن مناسبة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.


كما شهدت اللجان بوابات تعقيم وكواشف الحرارة مع منع الدخول بدون كمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


فيما تم رفع درجة الاستعدادات القصوي بجميع المستشفيات العامة، وتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من المقار الانتخابية، وتواجد جميع أطقم الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية بالقرى، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.


وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 اليوم، السبت، في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج أمس، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.


ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


بالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.


يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.


ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
بدء توافد الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالمنوفية.. صور
بدء توافد الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالمنوفية.. صور
بدء توافد الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالمنوفية.. صور
بدء توافد الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالمنوفية.. صور
بدء توافد الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالمنوفية.. صور
بدء توافد الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالمنوفية.. صور

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