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محافظات

إقبال متزايد على لجان الانتخابات بشمال سيناء

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:33 م
إقبال الناخبين على
إقبال الناخبين على اللجان في شمال سيناء
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احمد صالح
شهدت لجان الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب بمحافظة شمال سيناء إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة، كما تقدم المشهد الشباب من الجنسين لدعم قائمة التغيير، خاصة في العريش العاصمة.


وفي الشيخ زويد، أكد إيهاب بكير، سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد، أن لجان الشيخ زويد تشهد إقبالا كبيرا من الناخبين وزحاما شديدا أمام اللجان الانتخابية.


وقال إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب تعقيم اللجان الانتخابية قبل بدء الانتخابات.


وقام كل من سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، وأسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، بتفقد لجان الانتخابات والاطمئنان علي الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية طبقًا لتوجيهات المحافظ.


وقامت مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والهلال الأحمر بالتعاون مع مجالس المدن بتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.


بدورها، تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء والمشكلة بقرار من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى المحافظة.


وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة رئيس الغرفة، أن الغرفة تضم في عضويتها مندوبين عن مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة وقطاعات المياه والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء، بجانب عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.


وقال الغندور إن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومتابعة الانتخابات لضمن عملية نجاحها ، وإخطار غرفة المعليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بأي أحداث خلال سير العملية الانتخابية.


من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انتظام سير الانتخابات البرلمانية، وعدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوى خلال عملية التصويت، مطالبًا المواطنين بالخروج واختيار المرشح المناسب.


وقال المحافظ إن شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.


وأضاف أن محافظة شمال سيناء تضم أيضًا دائرتين مخصص لهما مقعدان فردي و5 مقاعد قائمة ، يتنافس عليها 41 مرشحًا "31 مرشحًا على المقعدين الفردي و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة".

إقبال متزايد على لجان الانتخابات بشمال سيناء
إقبال متزايد على لجان الانتخابات بشمال سيناء
إقبال متزايد على لجان الانتخابات بشمال سيناء
إقبال متزايد على لجان الانتخابات بشمال سيناء
إقبال متزايد على لجان الانتخابات بشمال سيناء

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