محافظ المنوفية: تزايد أعداد الناخبين خلال الساعات الأولى من بدء التصويت بانتخابات النواب

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر ديوان عام محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم، انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020 بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتى انطلقت اليوم، السبت، وتستمر لمدة يومين.









وأشاد محافظ المنوفية بحجم إقبال الناخبين وتزايد الأعداد على المقرات واللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان بنطاق المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب والتأكيد على ممارسة حقوقهم السياسية، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تقف على الحياد التام من المرشحين وأن إرادة الناخب هى التى ستفرز من يمثلهم فى الانتخابات.







