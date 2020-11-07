كمامة وكحول.. إجراءات احترازية للمواطنين أثناء عملية التصويت فى الشرقية.. شاهد

حرصت الجهات المعنية على تطبيق الإجراءات الاحترازية للمواطنين أثناء عملية التصويت خوفا على صحتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 بمراكز ومدن محافظة الشرقية.





حيث شهد مقر اللجان وأمامه تطبيق الإجراءات الاحترازية للمواطنين، وقياس درجة الحرارة ولبس الكمامة ورش الكحول خوفا على صحة المواطنين اثناء التصويت فى الانتخابات بالمحافظة.





وشهدت محافظة الشرقية عرس الانتخابات البرلمانية 2020 فى 1597 لجنة فرعية مجهزة لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت وعددهم 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا والمستمرة إلى الساعة التاسعة مساء لإتمام العرس الديمقراطى بشفافية ونزاهة.





كما أكد محافظ الشرقية، أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيبًا بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.





وتعقد انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 9468 لجنة فرعية، يشرف عليها نحو 12 ألف قاض، وذلك اليوم وغدا وفى حالة الإعادة، تجرى أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.





وتشمل محافظات المرحلة الثانية "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".





وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لـ انتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، كما قامت بمعاينة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها".





وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية والقضاة المشرفين على الانتخابات الأوراق الانتخابية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت.