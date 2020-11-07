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تعليم

تعليم القاهرة: غرفة عملياتنا تتابع انتظام سير الانتخابات في المدارس لحظة بلحظة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:19 م
غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم القاهرة
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ياســـمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة عملياتها تتابع منذ التاسعة صباحا سير العملية الانتخابية في جميع مدارس محافظة القاهرة لحظة بلحظة.

وأوضح محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يتابع سير العملية الانتخابية منذ الصباح، لافتًا إلى أن غرفة عمليات متابعة الانتخابات البرلمانية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تضم حاليا: مديرى عموم الإدارات التعليمية، ووكلاء إلادارات فى محيط المدارس مقر الانتخابات.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن جميع المدارس المنعقد بها لجان انتخابية تقوم بالتواصل مع غرفة عمليات المديرية عبر الفيديو الكونفرس.

وقد انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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