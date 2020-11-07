محافظ الغربية يتفقد لجان طنطا: مصر قادرة على تنفيذ الانتخابات مهما كانت التحديات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم السبت، عددا من المقار الانتخابية بحي أول وثان طنطا .





و تفقد «رحمي»، مدرسة محمد فريد الإعدادية بنات، ومعهد الفتيات الثانوي والإعدادي، معهد توكل النموذجي للفتيات .





اقرأ أيضًا:





كما تفقد مدرسة أم المؤمنين والإمام الشافعي، مجمع الجلاء التعليمي ، مدرسة الجلاء الثانوية الصناعية بنات.





واتجه المحافظ، إلى السادات الثانوية بنات، الجمعية الخيرية الإسلامية الإعدادية بنين والمنشاوي الإعدادية بنات وناصر الثانوية الزراعية.





وأنهى الجولة بتفقد مدرسة صادق الرافعي، وذلك للوقوف على مدى سير عمليات التصويت باللجان، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية بداخل المقار الانتخابية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والكراسي المتحركة لكبار السن.





وتقابل المحافظ مع الناخبين أمام اللجان، وتحدث معهم، وحثهم على المشاركة، والتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم، وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.



