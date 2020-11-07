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أخبار البلد

بعد منع إيلين من الظهور.. كيف أصبح شكل ابنة أحمد حسن وزينب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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منار نور
نشر اليوتيوبر احمد حسن، صورة، تجمعه مع زوجته زينب، وابنتهما ايلين، وذلك عبر حسابه على فيس بوك . 

وظهرت ابنتهما ايلين في الصورة ، بملامح كبيرة، غير التي اعتاد عليها الجمهور، خاصة بعد منعها من الظهور . 

وفي سياق متصل، أشار أحمد حسن، إلى أنه أتخذ عدة قرارات بخصوص طريقة ظهورهما الفترة القادمة، أبرزها عدم ظهور ابنتهما «أيلين» معهما مرة أخرى في أي فيديو أو أستوري، أو أي شيء يخص عملهما على السوشيال ميديا، وقال: «الفترة الجاية هتشوفوا أحمد وزينب ناس تانية خالص، وهنحاول نسعدكم ونقدم حاجات ترفيهية تحبوها، وخلونا نفتح صفحة جديدة، وهتلاحظوا تغيير كبير الفترة الجاية في كل الفيديوهات اللي هنزلها».

وتابع: «كمان الفترة الجاية مش هتشوفوا معانا أيلين تاني أبدًا، وبعتذر لده لكن الموضوع مش بأدينا، عشان محدش يسأل عن ده تاني الفترة الجاية».

ويشهد هذا الفيديو الظهور الأول لـ أحمد حسن وزوجته زينب، بعد ارتدائها الحجاب، والإفراج عنهما مؤخرًا.

وفي 17 سبتمبر، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أحمد حسن وزينب والدى الطفلة «إيلين» احتياطيا لاتهامهما باستغلالها اقتصاديًّا وتعريضها للخطر.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت مطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعى بالتحقيق مع والدَى الطفلة إيلين المدعوين أحمد وزينب؛ لاستغلالهما الطفلة في تحقيق ربح مادى، بترويج مقطع مصوَّر تضمن تخويفَهما لطفلتهما والسخرية من خوفها وردِّ فعلها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتلقت النيابة العامة بيانَا من المجلس القومي للطفولة والأمومة يفيد تلقى خط نجدة الطفل يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري بلاغًا عن نشر المتهمين مقطعًا مصوَّرًا بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي Youtube؛ تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها؛ وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام ٢٠١٩ لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.

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