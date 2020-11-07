رئيسة القومي للمرأة تشيد بتصدر السيدات مشهد انتخابات النواب في مرحلتها الثانية

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمواصلة المرأة المصريه تصدر المشهد الانتخابى، وتوافدها منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الثانيه لانتخابات مجلس النواب 2020، والمنعقده في ١٣ محافظة على مدار يومى ٧-٨ نوفمبر الجاري ، وهو ما شهدناه أيضا خلال المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب في اكتوبر الماضي ،وهو نفس الدور الذي قامت به في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، وهو مايدل على مدى حبها واخلاصها للوطن وإدراكها لحجم المسئولية والامانه الملقاه علي عاتقها .





وقالت الدكتورة مايا مرسي: " المرأة المصرية شرفت مصر وأكدت للجميع انه لا يمكن ان يحدث تنميه ونهضة حقيقيه في الوطن بدون المرأة ، وانها مشارك وعامل رئيسي وفعال في الحياة السياسية " مضيفة: " المرأة المصرية كتلة تصويتيه حرجة ، واصبح الجميع يتطلع لمشاركتها الواسعة."





وأكدت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس القومي للمرأة كان حريصا على توعية السيدات بأهمية مشاركتهن وعدم التنازل عن حقهن في الادلاء بأصواتهن ، من خلال حملته التوعوية "صوتك لمصر بكرة" التى اطلقها بجميع المحافظات قبيل انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.



