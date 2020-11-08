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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب اليوم فى مستهل تعاملات اليوم الاحد 8 نوفمبر 2020 

و تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 848 و 850 جنيها للجرام.

وبلغ عيار 24 اليوم الأحد ما بين 969 نحو 971 جنيها.


واستقر الجرام من عيار 22 مابين 888 و 890 جنيها.



ووصل عيار 18 سجل اليوم الاحد ما بين 727 إلى 729 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6800 جنيه.

وبلغ السعر العالمى للذهب 1901 دولار للاوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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