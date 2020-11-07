أمطار غزيرة تضرب الدلتا والسواحل الشمالية..رعد وبرق في كل مكان ..انتظام الانتخابات حتى التاسعة مساء.. وتعطيل الدراسة في 4 محافظات..صور

رعد وبرق في كل مكان.. هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية

محافظ القاهرة يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع العاصمة

أمطار غزيرة تضرب الدقهلية بشكل مفاجئ في أول أيام انتخابات مجلس النواب

أمطار غزيرة وبرق يضرب محافظة البحيرة





ضربت موجة من الطقس السيئ غالبية محافظات الدلتا وشهدت أمطارا غزيرة مصحوبة ببرق ورعد خاصة الاسكندرية.





وفي هذا السياق شهدت محافظة الإسكندرية، بعد غروب الشمس مباشرة، هطول الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، عقب ليلة عاصفة شهدتها جميع أنحاء مدينة الإسكندرية، وأدت إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسية بالمياه، نظرًا لكمية مياه الأمطار غير المسبوقة، والتي تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.





وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الجانبية، وسط أصوات من الرعد وأضواء البرق في كل مكان.





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تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية





بدأت شركة الصرف الصحي والأحياء في الدفع بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.





كما تعرضت مساء اليوم بعض مناطق في القاهرة لأمطار خفيفة، وانتقل المحافظ اللواء خالد عبد العال على الفور لمتابعة شفط المياه في إطار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه.





وتابع محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال توزيع الشفاطات ووجه جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع للتاكد من قيام بالوعات الامطار بتصريف الامطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.





كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .





وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.





وفي الدقهلية سقطت امطار غزيرة بشكل مفاجئ مراكز وقرى محافظة الدقهلية لكنها لم تمنع توافد الناخبين امام اللجان الانتخابيه ولم تتسبب فى اى عرقله مروريه فيما ستبدأ فترة الراحه من الثالثه وحتى الرابعه.

وشهدت لجان انتخابات مجلس النواب بالدقهلية ، إقبالا شديدا من قبل المسنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجري اليوم السبت وغدا الأحد ضمن المرحلة الثانية كما شهدت اللجان الانتخابية اجراءات امنية مشدده و تواجدًا لعناصر من الشرطة النسائية في محيط اللجان الخاصة بالسيدات بمراكز وقرى المحافظة لتيسير العملية الانتخابية ومساعدة الناخبات خاصة من كبار السن.



كما شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق ورياح شديدة في العديد من المراكز،وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وعلي الفور سارعت الوحدات المحلية بالدفع بسيارات الكسح لسحب المياه المتراكمه الناتجة عن الأمطار لضمان سهولة مرور السيارات والمارة. وقرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعه لمتابعه حالة الطقس السيئ و عدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة من رياح وسقوط أمطار كثيفة. وشدد آمنه على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لتفادى الآثار السلبية لتلك الموجة ومنها إلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وانتشارها مع الاطقم المخصصة لمواجهه تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر، استمرار اعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، وتكثيف اعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسب، أولا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، مراجعة المباني القديمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد أهمية مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه و وقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظا على الأرواح ومراجعة اعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر.

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وانتظمت العملية الانتخابية في كافة المحافظات ولم تؤثر عليها الامطار حتى اغلقت في التاسعة مساء.



