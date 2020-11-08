ليلى أحمد زاهر تنشر صورة من حفل زفاف هنادى مهنا

وعلقت ليلى أحمد زاهر على الصور قائلة: " من زفاف أحمد وهنادي".

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وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.



