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فن

ليلى أحمد زاهر تنشر صورة من حفل زفاف هنادى مهنا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت ليلى أحمد زاهر متابعيها بصورتين لها من حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادى مهنا، من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام". 

وعلقت ليلى أحمد زاهر على الصور قائلة: "من زفاف أحمد وهنادي".

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وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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