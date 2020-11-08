بركات: لا نعرف موعد وصول محمد صلاح

أعلن محمد بركات، مدير منتخب مصر، موعد وصول اللاعبين المحترفين إلى مصر قبل الانضمام إلى معسكر الفريق، مشيرا إلى أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لم يتحدد موعد وصوله.





وقال بركات، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي سيصل إلى مصر غدا الأحد قبل المشاركة في تدريبات المنتخب بدءا من يوم الإثنين".





وأضاف: "أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني سيصل فجر يوم الإثنين، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال سيصلان في التاسعة مساء الإثنين".





وأشار إلى أول أيام المعسكر المغلق سيكون الإثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر، وصفوف المنتخب ستكتمل يوم الثلاثاء.





وأكد أن محمد صلاح لم يحدد موعد وصوله حتى الآن، قائلا: "سنتواصل معه خلال الساعات المقبلة لتحديد الموعد، ولا توجد مشاكل بشأن وصوله".



