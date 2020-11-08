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أستاذ علوم سياسية يتوقع زيادة عدد الناخبين في الساعات المقبلة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
الدكتور كريم السيد،
الدكتور كريم السيد، استاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور كريم السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية جيدة نسبيا، ووصلت إلى 28%، خاصة أن القاهرة ستساعد في زيادة تلك النسبة لارتفاع عدد الناخبين فيها، مثلما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ.


وأضاف كريم السيد، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنافس في مجلس النواب أكبر وعدد المرشحين أكثر، مما يساعد على زيادة نسب الناخبين، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات الـ 35%، لافتا إلى أن الدولة استطاعت أن تنفذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في العرس الانتخابي، رغم تفشي فيروس كورونا في العالم كله.


وأوضح أن القضاة المراقبين على الانتخابات تم تدريبهم للخروج بتلك الصورة للانتخابات التي لا تشوبها أي شائبة، فهي تحدث بشفافية تامة، تشجع الناخب على المشاركة، مؤكدا أن الانتخاب والمشاركة لكل مواطن هو حق وواجب.


وأشار إلى أن الحق للمواطن هو أن يختار من يمثله ويتحدث بصوته ويحقق مطالبه، والانتخابات عملية ديمقراطية غير مباشرة للتمثيل عن الشعب المصري في شكل البرلمان المصري، ولا يجوز إهدار الصوت لأن هذه الانتخابات تكلف الدولة جزءا من الموازنة العامة، فيجب إعطاؤها الأهمية التي تستحقها، معقبا: "كل ما تزيد المشاركة كل ما نضمن أن يحصل عملية فرز حقيقية لأصوات الناخبين وميولهم".

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