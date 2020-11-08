برلماني يشيد بالاستجابة السريعة من الجامعات لإنجاز ملف اشتراطات البناء

وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن التحية والتقدير لرؤساء الجامعات على استجابتهم السريعة لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع اشتراطات البناء وهو ما يعكس ثقة الحكومة فى الجامعات المصرية كونها بيت الخبرة التي تضم أساتذة كليات الهندسة القادرين على الإنجاز وتقديم الدعم للدولة.
وأشاد "أبو جاد" فى بيان له اليوم بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة التى ثمن فيها قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إسناد ملف وضع اشتراطات البناء إلى الجامعات الحكومية على مستوى المحافظات، مؤكدا أن الجامعة ظهير للدولة فى ملفات التنمية الشاملة وتأكيده أن جامعة القاهرة من جامعات الجيل الثالث وهى جاهزة للتعاون في ملفات اشتراطات البناء على كافة المستويات وإنجاز هذا الملف من خلال كلية الهندسة والتخطيط العمرانى، نظرا لما تضمه الكليات من أساتذة متخصصين فر هذه المجال وكان لهم مشاركات فى تصميم مدن عالمية.
كما أشاد النائب حسين أبو جاد بتأكيد الدكتور محمد عثمان الخشت أن الجامعة تدرس الآن تخصيص مكان محدد ليكون بمثابة مكتب استشارى لوضع الاشتراطات الخاصة بالبناء للجمهور وأن جامعة القاهرة ستعمل على التعاون في ضبط منظومة العمران فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
ووجه النائب حسين أبو جاد التحية والتقدير الى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على تصريحاته التى أكد فيها أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى بإسناد ملف اشتراطات البناء إلى الجامعات الحكومية يؤكد ثقة الحكومة فى الجامعات الحكومية وأساتذة كليات الهندسة.
وأشار إلى أن الدكتور ماجد نجم أكد أنه سيتم عقد اجتماع مع عمداء كليات الهندسة والفنون الجميلة وقسم عمارة بهندسة المطرية لوضع آلية تنفيذ القرار والضوابط الحاكمة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إنشاء مقرات مكاتب استشارية داخل كليات الهندسة يكون منوط بها اصدار التراخيص
وأعرب النائب حسين أبو جاد عن ثقته التامة فى قدرة الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية على إنجاز هذا الملف بمهنية واحترافية وحيادية مناشدا جميع رؤساء الجامعات الإسراع فى وضع جميع الخطوات التنفيذية لإنجاز هذا الملف مع جميع الإجراءات التى تكفل إنجازه بكل سهولة ويسر بعيدا عن جميع أنواع الروتين و البيروقراطية والإهمال والفساد.