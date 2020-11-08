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برلمان

برلماني يشيد بالاستجابة السريعة من الجامعات لإنجاز ملف اشتراطات البناء

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:06 م
اشتراطات البناء
اشتراطات البناء
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فريدة محمد
وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن التحية والتقدير لرؤساء الجامعات على استجابتهم السريعة لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع اشتراطات البناء وهو ما يعكس ثقة الحكومة فى الجامعات المصرية كونها بيت الخبرة التي تضم أساتذة كليات الهندسة القادرين على الإنجاز وتقديم الدعم للدولة.

وأشاد "أبو جاد" فى بيان له اليوم بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة التى ثمن فيها قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إسناد ملف وضع اشتراطات البناء إلى الجامعات الحكومية على مستوى المحافظات، مؤكدا أن الجامعة ظهير للدولة فى ملفات التنمية الشاملة وتأكيده أن جامعة القاهرة من جامعات الجيل الثالث وهى جاهزة للتعاون في ملفات اشتراطات البناء على كافة المستويات وإنجاز هذا الملف من خلال كلية الهندسة والتخطيط العمرانى، نظرا لما تضمه الكليات من أساتذة متخصصين فر هذه المجال وكان لهم مشاركات فى تصميم مدن عالمية. 

كما أشاد النائب حسين أبو جاد بتأكيد الدكتور محمد عثمان الخشت أن الجامعة تدرس الآن تخصيص مكان محدد ليكون بمثابة مكتب استشارى لوضع الاشتراطات الخاصة بالبناء للجمهور وأن جامعة القاهرة ستعمل على التعاون في ضبط منظومة العمران فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

ووجه النائب حسين أبو جاد التحية والتقدير الى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على تصريحاته التى أكد فيها أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى بإسناد ملف اشتراطات البناء إلى الجامعات الحكومية يؤكد ثقة الحكومة فى الجامعات الحكومية وأساتذة كليات الهندسة.

وأشار إلى أن الدكتور ماجد نجم أكد أنه سيتم عقد اجتماع مع عمداء كليات الهندسة والفنون الجميلة وقسم عمارة بهندسة المطرية لوضع آلية تنفيذ القرار والضوابط الحاكمة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إنشاء مقرات مكاتب استشارية داخل كليات الهندسة يكون منوط بها اصدار التراخيص

وأعرب النائب حسين أبو جاد عن ثقته التامة فى قدرة الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية على إنجاز هذا الملف بمهنية واحترافية وحيادية مناشدا جميع رؤساء الجامعات الإسراع فى وضع جميع الخطوات التنفيذية لإنجاز هذا الملف مع جميع الإجراءات التى تكفل إنجازه بكل سهولة ويسر بعيدا عن جميع أنواع الروتين و البيروقراطية  والإهمال والفساد.

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