بقيمة 5 ملايين جنيه.. إحباط 12 عملية تهريب لبضائع أجنبية فى حملات بمنافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (12) قضية تهريب (مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية الصنع) بإجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (5 ملايين جنيه).





و فى مجال مكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة تم ضبط قضيتين و فى مجال الأمن العام تم ضبط (33) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى) و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1688) مخالفة مرورية متنوعة.





و فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (4) قضايا هجرة غير شرعية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (177) حكم قضائى متنوع.



