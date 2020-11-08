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أخبار البلد

انتخابات النواب.. ازدحام وإقبال كثيف من الشباب على لجان مدرسة ناصر بشبرا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:35 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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حياة عبد العزيز - نورا نبيل - أحمد قطب- ندى حمدي
شهدت لجان مدرسة ناصر الثانوية بنات بدائرة الساحل بمنطقة شبرا، إقبالا كثيفا من الشباب للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020.




كما حرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.


وشهدت اللجان تواجدا ملحوظا من رجال الشرطة، والشرطة النسائية، لمساعدة الناخبين في الدخول في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020.


وانطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس، السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الأول، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.


ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


وبالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.


ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.


وبالنسبة لنظام القوائم، فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.


ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
انتخابات النواب.. ازدحام وإقبال كثيف من الشباب على لجان مدرسة ناصر بشبرا
انتخابات النواب.. ازدحام وإقبال كثيف من الشباب على لجان مدرسة ناصر بشبرا
انتخابات النواب.. ازدحام وإقبال كثيف من الشباب على لجان مدرسة ناصر بشبرا

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