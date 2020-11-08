قبل ساعات من انتهاء التصويت.. إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بالشرقية

شهد عدد من اللجان الانتخابية بالوحدة المحلية بالغزالي وتحديدا اللجان أرقام "106 – 105 – 115- 114"، إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب قبل ساعات من غلق باب التصويت.

وحرص الناخبون على المشاركة والإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وأكد محافظ الشرقية، أنه تم توفير سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، وكذا رفع درجة الاستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية.





وأوضح محافظ الشرقية، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه، مناشدًا المواطنين الخروج إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.





وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعد أولى المحافظات في المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية الماضية.





و أضاف المحافظ لـ "صدي البلد"، أن الساعات الأولى شهدت إقبالا كبيرا من جانب الناخبين وخاصة كبار السن والسيدات والشباب من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.





وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت في الانتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 982 مركز إنتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.





واختتم المحافظ حديثه مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي شكاوي أو خروقات خلال الساعات الماضية.