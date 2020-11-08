AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل ساعات من انتهاء التصويت.. إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بالشرقية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:58 م
إقبال الناخبين للتصويت
إقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب
Advertisements
محمد الطحاوي
شهد عدد من اللجان الانتخابية بالوحدة المحلية بالغزالي وتحديدا اللجان أرقام "106 – 105 – 115- 114"، إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب قبل ساعات من غلق باب التصويت.
 
وحرص الناخبون على المشاركة والإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ الشرقية، أنه تم توفير سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، وكذا رفع درجة الاستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه، مناشدًا المواطنين الخروج إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعد أولى المحافظات في المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية الماضية.

وأضاف المحافظ لـ "صدي البلد"، أن الساعات الأولى شهدت إقبالا كبيرا من جانب الناخبين وخاصة كبار السن والسيدات والشباب من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت في الانتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 982 مركز إنتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

واختتم المحافظ حديثه مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي شكاوي أو خروقات خلال الساعات الماضية.

قبل ساعات من انتهاء التصويت.. إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بالشرقية
قبل ساعات من انتهاء التصويت.. إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بالشرقية
قبل ساعات من انتهاء التصويت.. إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بالشرقية
قبل ساعات من انتهاء التصويت.. إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بالشرقية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال كبير على اللجان الانتخابية قبل ساعات من غلقها بـ ديرب نجم

محافظ الشرقية لـ صدى البلد من غرفة عمليات النواب: لم نتلق أي شكاوى.. شاهد

أول مأذونة بمصر تصطحب طفلها لحظة تصويتها في انتخابات البرلمان

في ثان أيام الانتخابات.. السيدات وكبار السن يتصدرن المشهد في الشرقية

لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب.. زراعة الشرقية تنظم مسيرة بالأعلام

محافظ الشرقية يتفقد مقار اللجان الانتخابية في ههيا

ترشيحاتنا

أسباب عدم استجابة الفرامل عند الضغط عليها.. وكيفية التعامل في هذا الموقف

ربنا أعلم بينا.. رسالة مبكية من ابن نشوى مصطفى على حالتها الصحية

وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة

صهر أردوغان.. استقالة وزير المالية التركي بيرات البيرق

وزيرة الصحة: 101 مستشفى تستقبل مصابي كورونا على مستوى الجمهورية

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة.. إصابة قوية لـ كريستيانو رونالدو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. 5 فواكه صديقة لمرضى السكري.. تفاصيل

غرق المنازل وانقطاع الكهرباء.. تفاصيل أضرار الطقس السيئ فى المحافظات.. صور

مع بدء الموجة الثانية.. خطوات الوقاية من فيروس كورونا في المنزل