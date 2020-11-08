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محافظات

محافظ بني سويف يشهد الجلسة الافتتاحية لبرنامج تأهيل 40 سيدة على قيادة العمل العام

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:08 م
اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف الجلسة الافتتاحية ضمن  البرنامج التدريبي للمجموعة الأولى على القيادة الفاعلة بالعمل العام لعدد 40 سيدة من كافة الفئات ، والذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون من المحافظة تحت عنوان"نحو قيادة نسائية فاعلة"، ويستهدف إعداد وتدريب وتأهيل القيادات النسائية على العمل العام، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة بني سويف و نخبة من المحاضرين من الأكاديميين والتنفيذيين و أعضاء المجلس بالمحافظة. 


وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية أكد المحافظ على أهمية دور المرأة المحوري في النهوض بالمجتمع المصري وأنه على مدار أكثر من 6 سنوات تلاحظ المشاركة الفاعلة للمرأة والدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح  السيسي، وهو ما ترجمته الدولة في أكثر من مجال، خاصة في مجال تمكين المرأة سياسيا ، وظهر بشكل كبير في تبوؤ المرأة المصرية مناصب وزير ومحافظ ونواب محافظ ، فضلا عن المشاركة المميزة بمجلسي النواب والشيوخ ، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة، منوها الى حرصه لدعم وتشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام، والحرص على وجود  قيادات نسائية  مؤهلة وجديرة بشغل الوظائف القيادية وإدارة الملفات الهامة والحيوية.

 
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من جهتها أعربت نرمين محمود مقررة فرع المجلس عن تقديرها للمحافظ د.محمد هاني غنيم ودعمه الكبير  لجهود وأنشطة الفرع  في  مجال خدمة المرأة السويفية  وقضاياها المجتمعية ، والعمل على تمكينها في كافة المجالات. 


وأشار إلى أن البرنامج"الذي يشارك فيه 40 سيدة بالمرحلة الأولى من مختلف الفئات من إجمالي 160سيدة ، تقدمن للمشاركة في البرنامج، حيث تم تقسيمهن إلى 4 مجموعات ، سيتم تدريبهن في مجالات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال والسمات الشخصية وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة . 


ويشمل البرنامج عددًا من المحاور على مدار 3 أيام متتالية بدأت "اليوم" بالجلسة الافتتاحية التي شهدت شرح البرنامج وأهميته ،أعقبها جلسة ثانية تناولت موضوعات خاصة ببرنامج بناء الشخصية (القيادة والتخطيط والإدارة)، وتختتم بمحاضرتين عن الإعلام والاتصال الجماهيري وتحديات الأمن القومي،فيما تستكمل فعاليات البرنامج"غدا" بمحاضرات تتناول حقوق المرأة في الدستور والمجالس النيابية والمجتمع المدني من نقابات وأحزاب وجمعيات، بالإضافة إلى موضوعات خاصة بالعملية الانتخابية وإدارة الحملات والبرنامج الانتخابي،ومهارات الاتصال والتفاوض وحل الأزمات، في حين تختتم فعاليات"اليوم الثالث" بمحوري المحليات في الدستور الجديد ودور المجالس المحلية . 

محافظ بني سويف يشهد الجلسة الافتتاحية لبرنامج تأهيل 40 سيدة على قيادة العمل العام
محافظ بني سويف يشهد الجلسة الافتتاحية لبرنامج تأهيل 40 سيدة على قيادة العمل العام
محافظ بني سويف يشهد الجلسة الافتتاحية لبرنامج تأهيل 40 سيدة على قيادة العمل العام

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