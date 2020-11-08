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فن

جميلة الجميلات.. لاميتا فرنجية تتألق فى أحدث ظهور على انستجرام

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية متابعيها بعدة صور لها، عبر حسابها الشخصى  بموقع التواصل للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

جميلة الجميلات  - منورة يا قمر - حشتينا


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يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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