شهور الحمل الأخيرة.. لاميتا فرنجيه في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، جمهورها ، بنشر مجموعة من الصور لها ، عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





وظهرت لاميتا بإطلالة أنيقة في شهور الحمل الأخيرة حيث نالت إعجاب الجمهور .





يُذكر أن لاميتا شاركت مع تامر حسنى فى فيلم "عمر وسلمي 3" ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".





وآخر أعمالها فيلم "بنت من دار السلام"، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.



