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رياضة

تريزيجيه يسهم في تقدم أستون فيلا على أرسنال بهدف نظيف في البريميرليج..شاهد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم أستون فيلا على نظيره ارسنال بهدف نظيف، في الشوط الاول من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وسجل هدفًا بالفعل عن طريق ماكجين، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.


وفي الدقيقة 25 ساهم محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول لـ فيلا، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله تارجت لتصطدم تسديدته بقدم ساكا لاعب ارسنال، لتدخل الكرة الشباك، متقدمًا لفريقه بهدف نظيف.

وجاء تشكيل استون فيلا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: تارجت - كونسا - مينجز - كاش

خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - روز باركلي 

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - جاك جيراليش - واتكينز

ويتواجد محمد النني أساسيًا مع ارسنال في مباراة اليوم.

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