AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أستون فيلا يقسو على آرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:16 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
اكتسح فريق أستون فيلا نظيره ارسنال بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وسجل هدفًا بالفعل عن طريق ماكجين، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.


وفي الدقيقة 25 ساهم محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول لـ فيلا، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله تارجت لتصطدم تسديدته بقدم ساكا لاعب ارسنال، لتدخل الكرة الشباك، متقدمًا لفريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سيطر ارسنال على الكرة، وهدد مرمى أستون فيلا في أكثر من مناسبة، لكن واتكينز استطاع تأمين الفوز لـ أستون فيلا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث للفيلانز في الدقيقين 75، 78، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستونف يلا للنقطة الخامسة عشر في المركز السادس، فيما توقف رصيد ارسنال عند 12 نقطةف ي المركز الحادي عشر.

وجاء تشكيل استون فيلا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: تارجت - كونسا - مينجز - كاش

خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - روز باركلي 

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - جاك جيراليش - واتكينز

وتواجد محمد النني أساسيًا مع ارسنال في مباراة اليوم.

ترشيحاتنا

منع إقامة الحفلات والأفراح في الفترة المقبلة.. لجنة كورونا تحسم الجدل

5 نجمات أصبن بفيروس كورونا في مهرجان الجونة.. صور

نصيحة مهمة من الصحة للمواطنين بشأن الموجة الثانية لـ كورونا .. فيديو

لسة الشتا مدخلش.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. فيديو

بعد خسارته أمام بايدن.. بلدية القدس تعرض وظيفة على ترامب

صدمة لـ ليفربول في مباراة مانشستر سيتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قشر السمك.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

الفرق بين التونة والسلمون.. الفوائد والسعرات الحرارية

أنواع غير متوقعة من الأطعمة تتحكم في شعورك بالجوع