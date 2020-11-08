أستون فيلا يقسو على آرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أستون فيلا كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وسجل هدفًا بالفعل عن طريق ماكجين، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.





وفي الدقيقة 25 ساهم محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول لـ فيلا، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله تارجت لتصطدم تسديدته بقدم ساكا لاعب ارسنال، لتدخل الكرة الشباك، متقدمًا لفريقه بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، سيطر ارسنال على الكرة، وهدد مرمى أستون فيلا في أكثر من مناسبة، لكن واتكينز استطاع تأمين الفوز لـ أستون فيلا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث للفيلانز في الدقيقين 75، 78، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستونف يلا للنقطة الخامسة عشر في المركز السادس، فيما توقف رصيد ارسنال عند 12 نقطةف ي المركز الحادي عشر.



