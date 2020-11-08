الملكي فى ورطة.. فالنسيا يسجل الهدف الثالث ويصعب مهمة ريال مدريد.. فيديو

احرز فريق فالنسيا الهدف الثالث فى شباك ريال مدريد ، خلال الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ميستايا فى الجولة الـ9 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .





جاء الهدف الثالث لفريق النسيا فى الدقيقة 54 عن طريق كارلوس سولر باراغان من ركلة جزاء .





وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة 23 عن طريق كريم بنزيما ، بعد هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات المتبادلة بين مارسيلو وكريم بنزيمة على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء فالنسيا أنهاها الأخيرة بتسديدة يمينية أكثر من رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك.





وادرك فريق فالنسيا هدف التعادل فى الدقيقة 35 عن طريق كارلوس سولر باراجان من ركلة جزاء .





وأضاف فريق فالنسيا الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق فاران مدافع ريال مدريد بالخطأ فى مرماه .





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.





ويفتقد ريال مدريد لخدمات الثلاثي إيدر ميليتاو، وكاسيميرو، وإيدين هازارد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.





واستمر غياب الثلاثي داني كارفاخال، وألفارو أودريوزولا، وناتشو فيرنانيدز، بسبب الإصابة.



