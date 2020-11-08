إلى 50%| "العالمي للمناعة"يكشف عن دواء رخيص يقلل نسبة الوفاة بكورونا

قال طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، إن فيروس كورونا الآن تحور وأصبح أشرس وأقوي من قبل، ولهذا يجب ان نأخذ الاحتياطات وضرورة الالتزام بالكمامة، مشددا على ان معظم الإصابات تحدث نتيجة الاختلاط بمصاب لا يظهر عليه أي أعراض.



وأضاف "نصولي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن 80 % من المصابين الذين يحتاجون للتنفس الصناعي يكونون مهددين بالوفاة، معقبا: هناك نسبة تصل إلى 2% أصيبت بالفيروس أكثر من مرة ولهذا يجب على المتعافي من كورونا الالتزام بالكمامة والإجراءات.



وأكمل: هناك دراسة تمت في الولايات المتحدة تشير إلى أن تناول قرص من الأسبرين يخفف دخول المصابين بفيروس كورونا بنسبة 50%، وأيضا تخفف نسبة الدخول على أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى انها تخفف نسبة الوفاة بفيروس كورونا إلى 50% أيضا.



وأوضح أن الدراسة أجريت على قرص الأسبرين 81 جراما فقط، مشددا على ضرورة مراجعة الطبيب قبل تناول الأسبرين في الحالات التي تتناول أدوية للسيولة وأيضا المصابين بالحساسية.