حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بالمحافظات لسوء الأحوال الجوية

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة لسوء الأحوال الجوية اليوم الإثنين.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة منتظمة اليوم الاثنين، في جميع محافظات الجمهورية، ما عدا محافظتين فقط وهما مطروح وشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة الى ان قرار الغلق يكون بيد المحافظين وفقا للحالة العامة للطقس حفاظا على سلامة الطلاب.





يذكر أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، قرر امس الاحد تعطيل الدراسة بكافة المدارس في مختلف المراحل التعليمية اليوم الإثنين.





وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه بناءََ علي توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، تقرر اليوم ، اجازة لجميع مدارس محافظة شمال سيناء.

وكان اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، قد اعلن تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد خلال أيام الانتخابات مجلس النواب 2020م نظرا لإجراء الانتخابات في المدارس بمدن وقري المحافظة.





وفي مطروح ، قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تعطيل الدراسة اليوم الاثنين 9 نوفمبر لاستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار؛ للحفاظ على سلامة الطلاب بمحافظة مطروح.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن محافظ مطروح وافق على اعتبار اليوم الإثنين إجازة للمعلمين العاملين بالمدارس الواقعة على خطي شرق وغرب مدينة مرسي مطروح ومعلمي إدارات الضبعة والنجيلة وسيدي براني الذين يستقلون أتوبيسات النقل العام التابعة للمحافظة، حفاظًا علي صحة وأرواح المعلمين الذين يستقلون تلك الأتوبيسات يوميًا للذهاب إلى مدارسهم بتلك الإدارات التعليمية؛ نظرا لاستمرار الأحوال الجوية السيئة وموجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة بشكل غير مسبوق لليوم الثالث علي التوالي.







