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أخبار العالم

مفاجأة.. كوشنر وميلانيا يطالبان ترامب بالاعتراف بهزيمة الانتخابات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن حدوث انقسام داخل الدائرة المقربة من دونالد ترامب، الرئيس المنتهيه ولايته، حيث تنصحه زوجته ميلانيا ترامب، وصهره جاريد كوشنر بالاعتراف بالهزيمة في الانتخابات، بينما يطالبه أبنائه البالغين مواصلة القتال ضد النتائج. 

وذكرت مصادر إلى الشبكة الأمريكية، أن كوشنر يحاول إقناع ترامب بالموافقة على ترك البيت الأبيض، والاعتراف بالهزيمة، فيما تقوم ميلانيا ترامب بالحديث معه على الموافقة على الهزيمة. 

فيما حث نجلا ترامب، دونالد جونيور واريك أعضاء الحملة على مواصلة القتال ضد النتائج، وحثوا الحزب الجمهوري على رفض النتائج. 

وأشارت المصادر إلى أن ترامب لم يرفض نتيجة الانتخابات الرئاسية سرا، مثلما يفعل علانيا، إلا أنه يطالب محاميه الاستمرار في الطعون. 

وأظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية، فوز الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسط حالة من الانكار من جانب دونالد ترامب.  

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