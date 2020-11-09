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أخبار العالم

دولة جديدة تعلن بدء تصنيع لقاح كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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شريف سيد
بدأت أستراليا في تصنيع 30 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المقرر طرحه العام المقبل، في حالة الموافقة عليه. 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سيتم صناعة اللقاح، الذي تطوره شركة استرازينيكا البريطانية، وجامعة أكسفورد، من قبل مصنع في ملبورن باستراليا. 

وينظر إلى لقاح أكسفورد باعتباره المرشح الأول في جميع أنحاء العالم، حيث أنه يمر بالمرحلة النهائية من التجارب السريرية في عدد من دول العالم. 

وسيتم إنتاج جرعات اللقاح خلال الخمسين يومًا القادمة ثم تخزينها في انتظار الموافقة على استخدامها من قبل إدارة السلع العلاجية الأسترالية.

وقال وزير الصحة الاسترالي، جريج هانت، إن العاملين الصحيين وكبار السن سيُمنحون أولوية الحصول على اللقاح الذي يتطلب جرعتين لكل شخص.


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