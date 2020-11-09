فرح سعيد: زيادة عدد معامل تحليل كورونا فى مصر إلى 61 معملا.. واستلام 2400 عبوة لقاح لمواجهته





وأضافت "فرح" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أكدت بالأمس على غسل اليدين جيدا وعدم لمس الوجه وإرتداء الكمامات والتخلص منها بطريقة صحية لمواجهة الفيروس.





وتابعت أنه تم زيادة عدد معامل لتحليل كورونا فى مصر إلى 61 معملا، واستلام 2400 عبوة من لقاح لمواجهة الفيروس.





وأكدت أن الوزيرة طالبت بتأجيل الزيارات المنزلية، حفاظا على حياة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقليل الخروج من المنزل والتواجد بازدحام فى الكافيهات والمقاهى.

قالت الإعلامية فرح سعيد، إنه يجب علينا أن نحافظ على أنفسنا لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تعتبر أزمة للمواطنين وليست فقط على الدولة.