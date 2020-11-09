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أخبار العالم

قبيل زيارة محمد بن سلمان.. تفاصيل زيارة وفد سعودي رفيع المستوى للعراق

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:49 ص
ولى العهد السعودي
ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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ميس رضا
اتجهت الأنظار نحو زيارة وفد سعودي رفيع المستوى ، يضم عددا من وزراء المملكة العربية السعودية للعاصمة العراقية بغداد مساء أمس، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي .

وحسب تفاصيل جدول الزيارة المعلن، فإن هذه الزيارة تأتي قبيل الإجتماع المرتقب بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

والتقي الوفد خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

و خلال الزيارة تعقد اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله، وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وتأأتى هذه الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، وضم الوفد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.

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