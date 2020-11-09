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تحيا مصر تكشف تفاصيل المبادرة الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:00 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل المبادرة الإنسانية التي أطلقها الرئيس السيسي، للأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أنه جرى إطلاق أكبر قافلة إنسانية بالشراكة مع وزارة التضامن وجهات الدولة، تستهدف مليون مواطن تم حصرهم وهم الأولى بالرعاية تتضمن مليون كيلو  من الدواجن ومليون كرتونة غذائية و 50 ألف كرتونة ملابس جاهزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم،  إنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بفكرة التمكين الاقتصادي.

وذكر أن هناك شراكة مع كل أجهزة الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لكل الأسر الأولى بالرعاية مع تمكينهم اقتصاديًا، لافتًا إلى أن المبادرة تأتي من منطلق الحماية الاجتماعية ، موضحا أنها تستهدف كافة محافظات الجمهورية.

وفى سياق أخر قال شادي سالم ، مدير إدارة المشروعات بصندوق "تحيا مصر" ، إن الصندوق يهدف لإطلاق عدد من المبادرات ، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ، في المجالات الصحية والاجتماعية .

وأضاف شادي سالم ، أن الصندوق يجهز حاليا أكبر قافلة إنسانية ، وتتضمن توفير المواد الغذائية ، بإجمالي عدد مليون كرتونة مواد غذائية ، ومليون شنطة دواجن ، تحتوي كل شنطة منها على 300 جرام من الدواجن ، بالإضافة إلى قافلة خاصة لتوفير 50 ألف صندوق ملابس ، يتضمن الواحد منها 13 قطعة ملابس .

وأشار مدير إدارة المشروعات بصندوق "تحيا مصر" إلى أن المبادرة تأتي من منطلق الحماية الاجتماعية ، موضحا أنها تستهدف كافة محافظات الجمهورية ، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي .

ولفت "سالم" إلى أن توزيع المواد الغذائية والمساعدات يعتمد على قواعد البيانات ، والتي تتواجد لدى مؤسسات المجتمع المدني ، لإستهداف الفئات الأولى بالرعاية .

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسي الحالي.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بالبدء في تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر بقيمة إجمالية مليار جنيه .

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