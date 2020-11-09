الأزهر العالمي للفتوى يواصل فعاليات التوعية الأسرية والمجتمعية بالإسماعيلية

تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية" الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة تحت عنوان "بالدين والعلم تُبنى الأوطان"، والذي تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام بمقر "جامعة قناة السويس" بمحافظة الإسماعيلية.





ويُلقي أعضاء مركز الفتوى بالأزهر خلال الفعاليات الضوء على الظواهر السلبية في المجتمع وطرق معالجتها، ومواجهة الأفكار المنحرفة، وتنمية الوازع الديني لدى الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، والإجابة على كل تساؤلاتهم، فضلًا عن غرس قيم الولاء للوطن في نفوسهم.