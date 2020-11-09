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اقتصاد

بمشاركة خبراء دوليين.. غرفة الملابس الجاهزة تناقش مستقبل الصناعة بعد غد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تعقد غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعد غد الأربعاء، لمناقشة مستقبل صناعات الملابس والمفروشات فى الأسواق الدولية، وتأثيرات جائحة كورونا على حركة الصادرات العالمية. 

ومن المقرر أن تستضيف الغرفة برئاسة الدكتور محمد عبد السلام، عددا من الخبراء الدوليين لتوضيح فرص نمو الصادرات المصرية، وكيف يمكن أن يستفيد المنتجين المحليين من المتغيرات التى تحدث فى الأسواق العالمية، فضلا عن قواعد التجارة الجديدة الواجب اتباعها لزيادة حصة المنتجات المصرية داخل الأسواق الامريكية بتطلعاتها الحالية.


وتتضمن قائمة المتحدثين كلا من رونالد سورينى الشريك المؤسس لمكتب سوريني اند سامت وشركائهم، وأندرو سامت الشريك المؤسس بالمكتب أيضا، حيث يصنف احد اكبر المكاتب الاستشارية في مجال التجارة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشارك أيضا ريك هيلفنباين كبير المستشارين، وتشيلسي مورثا، مديرة التجارة والاستدامة الدولية.

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