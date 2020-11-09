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خلافات أسرية ومش مخطوفين.. حقيقة اختفاء 5 أشقاء بالقليوبية.. الأم اصطحبت أبناءها لزيارة شقيقتها في الإسماعيلية ..صور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:31 م
حقيقة اختفاء 5 أشقاء
حقيقة اختفاء 5 أشقاء بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
حقيقة اختفاء 5 أشقاء بالقليوبية
التحريات تكشف حقيقة الواقعة
الأشقاء توجهوا إلى محافظة الإسماعيلية بإرادتهم
مصدر أمني: الأب كان على علم بخروجهم ونجله الأكبر هو من حمل حقائب السفر

أثارت أزمة اختفاء 5 أشقاء الساعات القليلة الماضية السوشيال ميديا حتى أصبحت حديث الساعة، دقائق معدودة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة إجراء التحريات التي كشفت عن حقيقة اختفاء 5 أشقاء في شبرا الخيمة، وتبين أن الواقعة غير صحيحة وأن الأشقاء الـ 5 غير مخطوفين.

كما تبين أن الأشقاء توجهوا إلى محافظة الإسماعيلية بإرادتهم مع والدتهم وتوجهوا بصحبتها إلى منطقة القنطرة غرب بالإسماعيلية عند خالتهم بسبب خلافات أسرية بين الأم ووالدهم.


من جانبه، قال مصدر أمني، إن الأب كان على علم بخروجهم وأن نجله الأكبر هو من حمل حقائب السفر لأشقائه واستقلوا توك توك لاصطحابهم إلى موقف السيارات، وأن الأب حرر محضرًا في قسم ثانٍ شبرا الخيمة حمل رقم 10711 على خلاف الحقيقة رغم علمه بسفرهم إلى شقيقة الزوجة بالإسماعيلية.

وكانت الأجهزة الأمنية في القليوبية شكلت فريق بحث لكشف غموض الواقعة الـ5 أشقاء منذ ما يقرب من أسبوعين وتتبع فريق البحث خط سير الأشقاء منذ خروجهم من منزلهم، وتم رصد كاميرات المراقبة وجمع فريق البحث معلومات حول الواقعة وفحص علاقات الأسرة، واستجواب عدد من الأقارب والجيران وحصر الخلافات وجمع التحريات اللازمة، وتبين أن هناك خلافات أسرية وراء الواقعة.

وقال والد الأشقاء جمال حمدان إن لديه 3 أبناء آخرين غير الأشقاء الـ5 المختفين 3 ذكور أكبرهم عمره 23 سنة والأوسط 20 عاما والأصغر 14 سنة، موضحا أن المتغيبين 4 بنات وولد سامية 21 سنة ورحمة 16 سنة ومنة 8 سنوات وغرام 5 سنوات ومصطفى 3 سنوات.

وتابع والد الأشقاء الـ5 المختفين بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية أنه لا يتهم شخصا بعينه باختطافهم، رغم تلقيه تهديدات لإثنائه عن البحث عن أبنائه الذين تغيبوا منذ 21 أكتوبر الماضي، مناشدا الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لمساعدته في العثورة على أبنائه الخمسة.

خلافات أسرية ومش مخطوفين.. حقيقة اختفاء 5 أشقاء بالقليوبية.. الأم اصطحبت أبناءها لزيارة شقيقتها في الإسماعيلية ..صور
خلافات أسرية ومش مخطوفين.. حقيقة اختفاء 5 أشقاء بالقليوبية.. الأم اصطحبت أبناءها لزيارة شقيقتها في الإسماعيلية ..صور
خلافات أسرية ومش مخطوفين.. حقيقة اختفاء 5 أشقاء بالقليوبية.. الأم اصطحبت أبناءها لزيارة شقيقتها في الإسماعيلية ..صور
خلافات أسرية ومش مخطوفين.. حقيقة اختفاء 5 أشقاء بالقليوبية.. الأم اصطحبت أبناءها لزيارة شقيقتها في الإسماعيلية ..صور

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