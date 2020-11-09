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ثقافة

حاكم الشارقة يأمر بإعفاء دور النشر من رسوم المشاركة في معرض الكتاب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:01 م
معرض الشارقة الدولي
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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محمد مندور
وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعفاء جميع دور النشر المشاركة في الدورة الحالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات الأجنحة نظير مشاركتهم في المعرض، وذلك لما تلمسه من ضرورة دعم هذه الدور في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة كورونا.

وتبلغ الإعفاءات ما قيمته 6 ملايين درهم وتعد بالنسبة لدور النشر المشاركة داعما أساسيا ورافدا حقيقيا لديمومة عملها وعطائها.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب : وجه حاكم الشارقة من خلال هذا القرار رسالة إلى العالم أجمع، يؤكد فيها أن صحة المجتمعات واستقرارها يبدأ من تعافي واقعها الثقافي، وقوة العاملين فيها، وبهذا الدعم يصبح (معرض الشارقة الدولي للكتاب) المعرض الدولي الأول الذي يعفي دور النشر كاملة من رسوم مشاركتها.

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