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محافظات

انطلاق الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية للتلاميذ في الشرقية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:37 م
الحملة القومية للقضاء
الحملة القومية للقضاء علي الطفيليات المعوية للتلاميذ
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محمد الطحاوي
أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إشارة بدء فعاليات الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس أنوار الحرمين الخاصة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي بدأت من اليوم الموافق 9 نوفمبر وتنتهي 19 نوفمبر الجاري ولمدة 10 أيام.

وتشمل الحملة مختلف مدارس المحافظة بالتعاون بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، لمكافحة الطفيليات المعوية المسببة لضعف نمو الأطفال والأنيميا والتقزم لتلاميذ مدارس المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال ولخلق بيئة صحية للتلاميذ ومساعدة النشئ أن يحيا حياة صحية سليمة. 

وأكد محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تجريع عدد (1169347) تلميذا وتلميذة بمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بنطاق المحافظة منهم ١٠٥٣٥٦٦ تلميذا بالمرحلة الابتدائية و١١٥٧٨١ طفلا بمرحلة رياض الأطفال بتقديم ١١٦٠٠٠٠ قرص دواء وذلك بمدارس الريف والحضر (عام ، أزهر ، خاص).

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لنجاح الحملة للوصول إلى بيئة خالية من الأمراض.

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من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز 437 فريقا طبيا لتنفيذ الحملة القومية للقضاء علي الطفيليات المعوية لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعطاء التلاميذ قرصا واحدا من عقار (ميبيندازول) سواء بالبلع أو المضغ بطعم محبب للأطفال.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

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