تفاصيل.. فصل 23 طالبًا من "علوم بنها" بسبب الكمامة

قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها؛ إن الإجراء الذي اتخذه جامعة بنها بفصل 23 طالبا بسبب عدم الارتداء الكمامة هو طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.





وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزه مصطفي»، أن الكثافة الطلابية هي من تدفع الجامعة لتطبيق تلك القوانين؛ موضحا أن كافة العاملين بالجامعة يتابعون الطلاب؛ مرددا: «تم تحذريهم أكثر من مرة وكان يجب أن نثبت للطلاب أن العقوبات سوف يتم تطبيقها.





قرر الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرمان 23 طالبًا بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.





قرر الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرمان 23 طالبًا بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.