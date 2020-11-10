منها مضغ اللبان.. طرق سريعة للتخلص من الخدود الممتلئة

يعتبر فقدان الدهون من الوجه تحديًا مشابهًا لشد الجسم ويحتاج إلى ممارسة الرياضة بقوة واتباع خطة النظام الغذائي بدقة.





إذا كنت تبحث عن عملية جراحية، وهي مسألة مكلفة، الطريقة الصحية لتقليل دهون الوجه هي التخلص من تلك الوزن الزائد، فقد كشف موقع هيلثي عن نصائح بسيطة حول كيفية التخلص من دهون الوجه واللغد.





أسباب انتفاخ الوجه:

بعض الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون على الوجه هي:

السمنة: يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أيضًا إلى زيادة حجم وجهك لأنها ستضيف طبقات من الدهون على الخدين والذقن.

احتباس الماء: شرب كميات أقل من الماء يمكن أن يجعل جسمك يحتفظ بالسوائل ويجعل وجهك يبدو منتفخًا.

قلة النوم: يمكن أن يؤثر الإجهاد واضطرابات النوم على مرونة بشرتك مما يجعلها تبدو مترهلة وكبيرة.

الآثار الجانبية للأدوية: قد يؤدي استخدام أدوية الستيرويد مثل بريدنيزون أيضًا إلى جعل الوجه يبدو منتفخًا.

نصائح لتقليل دهون الوجه:





كيفية التخلص من دهون الوجه:

1. تحقق من نظامك الغذائي:

عد السعرات الحرارية الخاصة بك:

قم بتدوين جميع المواد الغذائية التي تتناولها في اليوم وعدد السعرات الحرارية لكل منها. يمكنك التعرف على الأطعمة غير الصحية وتجنب تناولها. لا يعني الحد من تناول السعرات الحرارية أنك بحاجة إلى الجوع. تحتاج فقط إلى اتخاذ بعض الخيارات الصحية! يمكنك تجنب الوجبات السريعة وتناول الفاكهة أو السلطة بدلًا من ذلك. قم أيضًا بتنظيم استهلاك الملح والسكر.

اشرب الكثير من الماء:

إذا كان تناولك للسوائل ضئيلًا ، سينتهي الأمر بجسمك إلى الاحتفاظ بالمياه مما يجعل خديك تبدو ممتلئة ، وتبدو عيناك منتفختين. لذلك من الضروري شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء كل يوم.



تجنب الكحول :

شرب الكحول أيضًا يمكن أن يسبب الجفاف ويؤدي إلى احتباس الماء. تجنب استهلاك الكحول إذا كنت ترغب في منع وجهك من الانتفاخ أكثر.

زد من تناول الكالسيوم:

يساعد تناول منتجات الألبان مثل الجبن واللاسي والزبادي على تقليل احتباس الماء ومحاربة الدهون. يمكن أن تساعدك إضافة منتجات الألبان قليلة الدسم إلى نظامك الغذائي في تنسيق وجهك.



2. تمارين الوجه:

ابتسامة في كثير من الأحيان:

الابتسام هو أفضل تمرين لوجهك ويمكن أن يساعدك على التخلص من تلك الخدود السمينة. قف أمام المرآة وابتسم ، أمسكها لمدة 10-15 ثانية وكرر ذلك عشر مرات.



امضغ اللبان

يساعد مضغ العلكة على تقوية الفك وتقليل دهون الوجه.

إخراج الهواء:

املأ فمك بالهواء. حركه إلى الجانب الأيمن من الخد ثم حركه ببطء إلى اليسار. كرر ذلك عشر مرات على الأقل ثم انفخ به من فمك. يمكن أن يساعد أداء هذا التمرين ثلاث مرات في اليوم على تخفيف حدة الخدين السمينين.

3. تقليل كتلة الجسم:

تمارين القلب:

الكيك بوكسينغ ، التمارين الرياضية ، الجري ، تسلق الدرج ، المشي السريع كلها أشكال مختلفة من تمارين القلب. يمكنك المضي قدمًا واختيار النظام الذي يناسبك. الحصول على لياقتك سيساعد وجهك في الظهور بمظهر رائع من الشحوم!

تدريب الوزن:

تساعد ممارسة التمارين بالأوزان في تقوية وتقوية عضلات الجسم والوجه. سوف يساعدك على الحصول على جسم رشيق ووجه نحيف أيضًا!

إذا كان وجهك منتفخًا بسبب الآثار الجانبية للأدوية ، يمكنك أن تطلب من طبيبك أن يصف لك أدوية بديلة. يمكن أن يساعدك الغفوة على التخلص من التوتر ، والتحقق من عدم التوازن الهرموني وزيادة التمثيل الغذائي.

